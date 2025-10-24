La Roma si complica la vita sbagliando quella che sulla carta era la partita più facile. Come riportato da Tiziano Carmellini su Il Tempo, arriva così il secondo ko nella competizione europea (quarta stagionale). Insomma da qui in avanti non si può sbagliare più nulla per andare alla fase successiva: una sola vittoria, male, molto male. Ma Gasperini continua per la sua strada, replica Wesley a sinistra, insiste con la scelta Dybala-Soulé e la Roma resta di nuovo impantanata: produce gioco ma davanti non sfonda anche perché il Gasp insiste a far giocare Dovbyk che davvero a tratti appare imbarazzante. Forse Ferguson meriterebbe una chance. La Roma ha la necessità di tornare a gennaio sul mercato per comprare almeno un attaccante vero: perché al momento in due non ne fanno uno. Ne esce un altro primo tempo da dimenticare. Due gol incassati a conferma dei grossi problemi difensivi. Il tabellino del primo tempo registra zero tiri in porta della Roma. La ripresa va un po' meglio solo perché la partita si allunga. Il gol dell'illusione arriva dal dischetto. Ma non basta, ormai è troppo tardi e la frittata è fatta. E l'Olimpico non è più lo storico fortino.