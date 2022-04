Finale Conference, la Uefa riserva dei biglietti gratis per i tifosi. Come ottenerli

L’Uefa mette a disposizione dei club 3mila ticket per i propri sostenitori per Tirana

Tra Champions , Europa e Conference League , l’ Uefa mette a disposizione dei tifosi delle squadre partecipanti alle finali 30mila biglietti gratuiti. Non è una novità, anzi è una decisione che il presidente Aleksander Ceferin ha preso a metà febbraio “per premiare la linfa vitale del gioco per il loro reale supporto durante la pandemia”, si legge nel comunicato in cui si rende nota l’iniziativa. Diecimila andranno a chi si siederà al Parco dei Principi per gustarsi l’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie, ottomila a chi sarà Siviglia , seimila saranno messi a disposizione per la finale di Champions League femminile , e altri seimila (e sono quelli che a noi interessano) verranno regalati anche per la partita di Tirana del 25 maggio.

Ma quali sono i requisiti per ottenere i ticket in omaggio dal proprio club? Innanzitutto, di quei 6mila, la metà andranno sicuramente all’altra squadra contro cui ci si giocherà la prima edizione della Conference, ovviamente. Gli altri saranno destinati, per esempio, agli abbonati più longevi, a coloro che hanno assistito alla maggior parte delle trasferte, non a sponsor, partner e club funzionari però. Se ci sono questi presupposti, insomma, potreste essere tra i fortunatissimi. Altrimenti, Ceferin ha comunque messo dei paletti per il costo dei biglietti che non devono superare i 180 in Champions, e partono da 70 euro. In attesa che si possano acquistare, però, ci si deve necessariamente iscrivere al sito dell’Uefa.