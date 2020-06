Colonia-Lipsia, Schick ancora in gol: nono gol stagionale per il ceco – VIDEO

Secondo gol consecutivo in pochi giorni per Patrik Schick. La Bundesliga è ormai ricominciata da diverse settimane e procede ormai con le vele spiegate. Questa sera il Lipsia gioca in trasferta in casa del Colonia nel posticipo della 29a giornata di campionato. Proprio l’attaccante ceco, dopo il sigillo contro l’Herta Berlino, si è ripetuto oggi e al 20′ del primo tempo è stato protagonista del gol del momentaneo 1-1: gran colpo di testa in mezzo a due difensori che non ha lasciato scampo al portiere avversario. L’ex Samp, dopo un brutto inizio dovuto a diversi infortuni, si è portato così a quota 9 gol in stagione.