Rientro alla base anticipato per Lorenzo Venturino, in questi giorni a Coverciano con la Nazionale. L’esterno offensivo è alle prese con un fastidio al tendine rotuleo che si sta trascinando ormai da un po’ di tempo e la prossima settimana verrà sottoposto a un intervento di pulizia già programmato da tempo. Le voci in arrivo dalla Capitale - si legge su 'Il Secolo XIX' - indicano una volontà della Roma di non esercitare il proprio diritto. Ma nulla è ancora stato definito, i due club stanno parlando per definire il passaggio di Baldanzi in rossoblù. Venturino è un nome sul tavolo, a Roma gode della stima di Gasperini. A volerlo è anche il Como, che aveva già provato a prenderlo un anno e mezzo fa, prima che rinnovasse il suo contratto con il Genoa. E adesso Fabregas ci sta facendo un pensierino, soprattutto nell’ottica di inserimento di giocatori giovani italiani nella squadra lombarda in vista della Champions.