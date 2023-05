Colantuono: “Siviglia avversario tosto, ma anche la Roma lo è”

La Roma ha avviato il countdown verso la finale di Europa League di Budapest in programma il 31 maggio. Un percorso fortemente targato Mourinho, anche se la sfida col Siviglia - specialista della competizione - non è facile. A parlare del cammino giallorosso è stato Stefano Colantuono:"Dovesse riuscire a vincere la Roma, sarebbero due trofei europei in altrettanti anni. Sarebbe veramente tanta roba per i giallorossi - ha detto a 'Tutti Convocati' su Radio 24 -. Addio Mourinho? Non c'è ancora la certezza, a differenza di quello di Spalletti, che mi sembra avviato da quello che si legge". Poi sulle polemiche in Germania per l'atteggiamento ultra difensivo della Roma?"Ma chi stabilisce cosa sia o non sia giusto per raggiungere l'obiettivo? Ora il Siviglia in finale, sarà un avversario tosto, ma anche battere i giallorossi è molto molto difficile".