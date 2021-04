Colantuono: “La Roma doveva abbassarsi. Sarri ideale, ma la rosa va rinforzata”

L'allenatore: "Durante la partita bisogna essere pronti ad adattarsi"

Un 6-2 netto. Cosa può dire di questa partita? La Roma aveva un tesoretto importante, aveva chiuso il primo tempo in vantaggio. Non dico che doveva vincere, ma ogni tanto ritornare ad essere un po' italiani può servire. Magari abbassarsi un pochino e ripartire, per portare a casa un punteggio che nella partita di ritorno poteva permetterti di provarci. Non dico che si dovesse mettere il pullman davanti alla difesa, ma abbassarsi un poco.