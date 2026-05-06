Flavio Cobolli è pronto per gli Internazionali. Il tennista di fede giallorossa ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero, queste le sue parole sulla Roma e sull'addio di Ranieri:
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forzaroma news as roma Cobolli su Ranieri: “La maglia prima di tutto. Le polemiche non mi interessano”
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Cobolli su Ranieri: “La maglia prima di tutto. Le polemiche non mi interessano”
Le sue parole: "Andrei allo stadio a tifare la Roma anche se fosse ultima in classifica"
A proposito di Olimpico, l'altra sua grande passione è la Roma. Che ne pensa dell'addio di Ranieri e della fiducia dei Friedkin in Gasperini? "Mio padre mi ha sempre insegnato che la maglia è più importante di tutto. Andrei allo stadio a tifare la Roma anche se fosse ultima in classifica, quindi non mi interessano più di tanto i risultati e le varie polemiche. Questo significa essere 'romanista fracico', come lo intendo io".
Meglio lo scudetto alla Roma l'anno prossimo o la sua vittoria al Foro Italico? "Meglio la mia vittoria in questi Internazionali. Non posso che rispondere così, visto quanto ci tengo, anche se per vedere la Roma vincere lo Scudetto farei comunque di tutto".
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