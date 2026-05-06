Cobolli su Ranieri: “La maglia prima di tutto. Le polemiche non mi interessano”

Flavio Cobolli è pronto per gli Internazionali. Il tennista di fede giallorossa ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero, queste le sue parole sulla Roma e sull'addio di Ranieri:

A proposito di Olimpico, l'altra sua grande passione è la Roma. Che ne pensa dell'addio di Ranieri e della fiducia dei Friedkin in Gasperini? "Mio padre mi ha sempre insegnato che la maglia è più importante di tutto. Andrei allo stadio a tifare la Roma anche se fosse ultima in classifica, quindi non mi interessano più di tanto i risultati e le varie polemiche. Questo significa essere 'romanista fracico', come lo intendo io".