Cobolli show, siparietto con Alcaraz su Inter-Barcellona: “Tifo Roma? Te credo!”

Inter-Barcellona è la partita che questa sera calamiterà le attenzioni di tutto il mondo del calcio, ma non solo. Se ne parlerà sicuramente molto anche a Roma, agli Internazionali di tennis al Foro Italico dove spunta pure qualche 'tifo' a sorpresa. Come quello di Flavio Cobolli, che intercettato dalle telecamere del profilo ufficiale del torneo capitolino ha dato la sua preferenza:"L'Inter vince col Barcellona stasera?", il tennista giallorosso fa cenno di no con la testa. "Come no? È una squadra italiana!", gli risponde stupito Alcaraz che era lì davanti ad assistere alla scena. "È della Roma!", aggiunge il fuoriclasse spagnolo. Allora chi gli aveva fatto la domanda lo incalza chiedendo conferma sulla sua fede calcistica. E Cobolli risponde con tutta la naturalezza del mondo: "Te credo!"