Cobolli: “Scudetto della Roma o ingresso in top 10? Scelgo il secondo, ecco perché”

Flavio Cobolli, tennista attuale numero 25 del ranking e noto tifoso della Roma, amico di Edoardo Bove, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale direttamente dal Park Training Tennis di Genova nell’ambito di un’iniziativa organizzata da Pulsee Luce e Gas. Alla domanda sulla scelta tra la vittoria dello scudetto della Roma e un suo ingresso in top ten ATP il tennista non ha avuto dubbi: "Ho tanti anni per aspettare uno scudetto della Roma quando finirà la mia carriera e sono sicuro che prima o poi arriverà, quindi scelgo sicuramente di entrare tra i primi dieci al mondo", ha ammesso.