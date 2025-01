Cobolli scatenato dopo il derby: la foto in Sud e il buongiorno dalla Nuova Zelanda

Flavio Cobolli, astro nascente del tennis italiano e grande tifoso della Roma, sui propri canali social non ha nascosto l'entusiasmo per il derby vinto 2-0 contro i rivali della Lazio. Il tennista ha infatti pubblicato diverse foto della partita: una con la scritta 'oggi più di ieri Forza Roma', una che ritrae Claudio Ranieri in panchina con la coreografia giallorossa sullo sfondo e una in Curva Sud dove però lui non era presente visti i suoi impegni con il torneo ASB Classic di Auckland. Dalla Nuova Zelanda, Cobolli ha anche voluto mandare un personalissimo buongiorno ai suoi follower pubblicando una foto che lo ritrae con in mano un cuore con dentro scritto il risultato del derby e un particolare sfottò verso i biancocelesti ovvero 'Roma-Lazie 2-0'. Oggi alle 23.30 italiane, Cobolli sarà impegnato nei sedicesimi di finale del torneo contro il connazionale Nardi.