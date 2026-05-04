Cobolli: “Il derby o la Finale degli Internazionali? Credo che andrò all’Olimpico”

Da domani il tennis mondiale farà tappa a Roma per il consueto appuntamento con gli "Internazionali BNL d'Italia". Intercettato dai microfoni dell'agenzia AGI a margine del ricevimento della nazionale di tennis azzurra al Quirinale, Flavio Cobolli (grande tifoso giallorosso) ha parlato della concomitanza tra la finale del torneo e il derby tra Roma e Lazio: "Giocare la finale o vedere Roma - Lazio? Ma credo che andrò al derby", questa la battuta del tennista che ha poi proseguito: "Sono intanto focalizzato per la prima partita, è un tabellone difficile contro chiunque uno gioca, è una partita molto complicata, quindi bisogna stare attenti a tutti, che poi uno va avanti e meglio è, no? Ce la mettiamo tutta tutti i giorni, quindi siamo pronti a combattere e poi, se poi arriverà anche il derby, sono pronto ad andare a vederlo". Sul tema si è espresso qualche giorno fa Ezio Maria Simonelli, Presidente della Lega Serie A che ha confermato come l'obbiettivo sia quello di evitare la contemporaneità, quantomeno nell'orario, delle due manifestazioni sportive. Il derby infatti molto probabilmente si giocherà domenica 17 maggio alle 12:30 mentre nel pomeriggio toccherà alla finale degli Internazionali.