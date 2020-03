Cobolli Gigli: “Gasperini ha fatto bene a non andare alla Roma. E’ pronto per un grande club”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ai microfoni di tuttomercatoweb.com parla di Gian Piero Gasperini, in merito alla possibilità per l’attuale allenatore dell’Atalanta di sedere sulla panchina della Roma nella scorsa estate. Queste le sue dichiarazioni: “Gasperini pronto per il grande salto? Anche se avrebbe potuto farlo l’anno scorso. Poteva andare alla Roma. Ma Percassi lo ha accontentato e ha fatto bene a rimanere. Quest’Atalanta l’hanno creata Percassi con gli investimenti e Gasperini che oggi raccoglie i frutti del lavoro”.