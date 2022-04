Cobolli batte Coric a Roma e festeggia indossando la maglia di Bove

Il giovane tennista del 2002 ha vinto contro il croato nel Challenge di Roma e ha festeggiato con la maglia di un grande amico come Bove, presente sugli spalti

C'è anche un po' di giallorosso nell'ATP Challenge di Roma in corso di svolgimento al Tennis Club Garden. Oggi il giovane Flavio Cobolli ha ottenuto una vittoria di grande prestigio, sconfiggendo Borna Coric, ex numero 12 del mondo. Alla risposta mandata in rete dal croato, è esplosa la gioia del tennista italiano, che si è buttato a terra per la felicità. Poi i festeggiamenti speciali con un grande amico come Edoardo Bove, che era sugli spalti a fare il tifo per lui. Cobolli ha infatti indossato la maglia della Roma proprio del centrocampista giallorosso. Entrambi sono nati nel 2002, come Calafiori, altro amico intimo dell'attuale numero 146 ATP, ovviamente tifosissimo della Roma, che nel 2015 era stato chiamato da Bruno Conti che lo voleva nel settore giovanile giallorosso.