Flavio Cobolli sta inseguendo un sogno chiamato Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto Zachary Svajda in quattro set (6-2 6-3 6-7 7-6) accedendo così ai quarti di finale del grande slam. Un match durato oltre tre ore che consente a Cobolli di raggiungere un traguardo che mai aveva ottenuto in carriera. Un'emozione grande che il tennista ha espresso al termine della partita, scherzando come suo solito e tirando anche in ballo la sua amata Roma. Cobolli si è, infatti, "lamentato" della festa per le strade di Parigi dopo la vittoria della Champions del Psg, e ha, poi, lanciato un avvertimento ai campioni in carica. "Non mi avete fatto dormire l'altra sera. Complimenti al Psg per la Champions. L'anno prossimo ci sarà anche la Roma, state attenti", ha affermato con il sorriso Cobolli al pubblico del Roland Garros. La Roma è tornata nell'Europa che conta dopo 7 anni, ma per il tennista di fede giallorossa è già tempo di contendersi il titolo più ambito.