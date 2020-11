Cluj-Roma, Veretout: “Quando un gruppo è forte si vede nelle serate più difficili” – FOTO

Tra i grandi protagonisti della serata anche due prodotti del vivaio giallorosso. Riccardo Calafiori è sceso in campo da titolare disputando nel complesso una buona partita e candidandosi ad alternativa più che credibile per la stagione della Roma. Questo il suo messaggio su Instagram: “Grande prestazione da parte di tutti e vittoria meritata da squadra vera”. Per Calafiori un pensiero speciale anche al compagno Filippo Tripi, all’esordio assoluto in prima squadra: “Complimenti fratello mio, da una vita che lo sognavamo insieme”. Lo stesso Tripi ha regalato ad Instagram la propria grande emozione per la prima in giallorosso: “Il giorno più bello della mia vita”: Questo, invece, il commento di Tommaso Milanese: “Dio è grande”.