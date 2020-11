Cluj-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo il 5-0 dell’andata, la Roma vola in Romania per sfidare il Cluj e provare a chiudere il discorso qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Un’occasione importante per Fonseca per archiviare la pratica e pensare esclusivamente al campionato fino alla fase europea a eliminazione diretta. Nel match dell’Olimpico la squadra passeggiò sopra i romani, provati da una situazione societaria e manageriale molto complessa. Petrescu proverà a scuotere i suoi nella gara casalinga, una reazione d’orgoglio per rispondere alla goleada romanista.

Cluj-Roma: le probabili formazioni

Emergenza totale in difesa per Paulo Fonseca: senza Fazio, Kumbulla, Smalling, Mancini e Ibanez si andrà verso il ritorno della linea a quattro con l’inedito duo Cristante-Juan Jesus, quest’ultimo unico centrale di ruolo rimasto a disposizione. A destra tornerà Bruno Peres, mentre a sinistra spazio per Calafiori, con Spinazzola che tirerà il fiato aspettando il Napoli. Fiducia a Villar dopo l’incoraggiante prestazione con il Parma al fianco di Diawara. Dietro Mayoral, ancora titolare nonostante il rientro di Dzeko, agiranno Pedro, Pellegrini e Carles Perez.

CFR Cluj (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Ciobotariu, Burca, Camora; Itu, Soares; Deac, Pereira, Paun; Rondon.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori; Villar, Diawara; Pedro, Pellegrini, Perez; Mayoral.

Cluj-Roma: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Cluj-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l'app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare. La telecronaca sarà a cura di Dario Massara con il commento tecnico di Dario Minotti.