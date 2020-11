Cluj-Roma: mercoledì 25 la rifinitura a Trigoria, alle 18 la conferenza stampa di Fonseca

Mancano dieci giorni a Cluj-Roma, gara della quarta giornata della fase a gironi di Europa League, in programma giovedì 26 novembre alle ore 21. Alla vigilia del match, la squadra giallorossa scenderà in campo a Trigoria per la consueta rifinitura, che inizierà alle ore 11.20. Sempre mercoledì 25, ma alle 18, nella sala stampa dello stadio Constantin Radulescu parlerà Paulo Fonseca in conferenza stampa. Con il tecnico portoghese ci sarà un altro calciatore ancora da definire: nei primi tre appuntamenti europei, assieme al mister sono intervenuti Villar, Karsdorp e Bruno Peres.