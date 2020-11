Cluj-Roma, giallorossi partiti per la Romania

La seconda trasferta europea stagionale della Roma è ufficialmente iniziata. I giallorossi sono da poco partiti alla volta di Cluj-Napoca, dove domani affronteranno il Cluj per la quarta sfida del gruppo A di Europa League. La squadra atterrerà nella Romania occidentale nel tardo pomeriggio, dopo aver svolto già questa mattina l’allenamento di rifinitura in quel di Trigoria. Prevista per le ore 19 la conferenza di presentazione della gara da parte di Paulo Fonseca, che sarà affiancato per parlare alla stampa dal centrocampista Amadou Diawara.