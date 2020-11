Cluj, Petrescu: “Contro la Roma sarà una gara molto difficile, abbiamo tanti indisponibili”

Dan Petrescu, tecnico del Cluj, ha parlato della sfida che attende la sua squadra, quella contro la Roma. Giovedì alle 18.55, infatti, il club romeno scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare i giallorossi di Paulo Fonseca, nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Queste le parole dell’allenatore a “Transilvania Reporter”: “Dopo la partita contro l’Agres mi prenderò una pausa di 5-6 giorni. Al momento ci sono così tanti problemi in squadra che non sarebbe giusto prendersi ora un momento di stop. Abbiamo molti infortunati e diversi contagiati dal coronavirus. Per giocare la partita con la Roma avremo solo 14-15 giocatori. Contro i giallorossi sarà una partita molto difficile, che giocheremo con 15 gladiatori. Giocheremo con una squadra, la Roma, che ha 21 giocatori internazionali e un budget enorme. Conosciamo il nostro budget, sappiamo quali giocatori abbiamo e penso che ciò che fanno nelle coppe europee sia incredibile. Se riuscissimo a qualificarci in questo gruppo, sarebbe incredibile considerando il numero di giocatori che abbiamo“.