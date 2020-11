Cluj, Djokovic: “Roma favorita, noi ci chiuderemo e proveremo a sfruttare le occasioni”

Damjan Djokovic, centrocampista ex, tra le altre, di Cesena e Bologna e attualmente in forza al Cluj, ha presentato la sfida di stasera contro la Roma. Queste le parole del centrocampista croato a “TuttoMercatoWeb”: “Ci chiuderemo un po’ di più viste le qualità della Roma negli ultimi trenta metri. Sappiamo che affronteremo una squadra forte che punta in alto. Per noi sarà una sfida, ovviamente siamo sfavoriti, però non si sa mai, visto che in Europa spesso Fonseca fa turn over. Certo, anche le riserve sono di alto livello“.

“Abbiamo una squadra con un’età media alta – prosegue Djokovic – che ha esperienza nelle coppe europee. Di solito sappiamo difenderci bene e sfruttiamo bene le poche occasioni che abbiamo durante le partite. Petrescu? Con lui la squadra ha vinto tre campionati in tre anni. In Romania è una leggenda vivente. E’ un allenatore molto attento ai dettagli, sa motivarci molto bene. Grazie alla sua mentalità abbiamo capito come si vince e i risultati si vedono“.