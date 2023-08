Roma, Claudio Cassano saluta e va al Cittadella: “Ho dato tutto per la società”

È tempo dei saluti per Claudio Cassano, giovane promessa della Primavera della Roma che si appresta a passare al Cittadella a titolo definitivo. Per lui, l'esperienza in giallorosso non si può certo dimenticare ed è per questo che, tramite i social, ha voluto dedicare un messaggio d'affetto alla società che lo ha fatto crescere: "5 anni, un bel viaggio, un pezzo di vita. Orgoglioso di aver fatto parte di questa società. Sono sicuro di aver dato tutto...grazie Roma, per sempre nel mio cuore" . Anche la stessa Roma ha salutato il classe 2003, ufficializzando la cessione.