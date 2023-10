Cittadella, Cassano: “Mister Guidi mi aveva messo in guardia sulla Serie B”

Claudio Cassano , ex attaccante della Roma Primavera , ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le parole del giocatore del Cittadella:

Dalla Primavera ai pro il salto è spesso traumatico, ma nel suo caso no. Qual è stato il segreto?

"Mister Guidi a Roma mi aveva messo in guardia: la B è un campionato di grande intensità, più fluido e veloce rispetto la Primavera. È vero si sente tanto la differenza, anche a livello tecnico".

Uno step intermedio come l'Under 23 può aiutare ad affermarsi? "Ascoltando anche i miei ex compagni alla Roma è sicuramente un qualcosa che può aiutare".

