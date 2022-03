Cioffi: “Giocato con coraggio, Mourinho mi ha fregato all’ultimo”

Le parole del tecnico dell'Udinese a fine match: "Se avessi vinto mi sarebbe piaciuto fare la battuta dello scontro tra titani"

L’avevate preparata in questo modo? “Avevamo preparato la partita in tanti modi. Ci hanno sorpreso con la posizione di Zaniolo invertita. I ragazzi hanno giocato molto bene con umiltà. Questa gara ha portato punti. Avevamo anche lavorato sui calci di rigore, una cosa che non facciamo mai”.

Avete messo in difficoltà la Roma. Avete preparato l’aggressività sugli attaccanti giallorossi? “Avevamo lavorato su una pressione medio bassa. Per fare questo devi sempre coprire la palla sapendo che Zaniolo e Abraham creano spazio. La soluzione era di andarli a prendere e non farli respirare. Venivano da una gara di giovedì e sapevamo che li avrebbe messi in difficoltà e così è stato fino al 93’”.

Anche quando la Roma ha messo tanti attaccanti non avete cambiato l’atteggiamento. Deulofeu oggi in grande spolvero, quanto da a questa squadra? “Deulofeu è in piena forma, ha trovato un equilibrio importante e i compagni lo riconoscono. Ho avuto la sensazione che era tutto sotto controllo, per poco non abbiamo fatto il 2-0. Una squadra come la nostra deve avere coraggio se non entri in un giro di paura dalla quale non ne esce. Possiamo giocarcela con tutti”.