CIES, Zalewski tra i 250 talenti mondiali con più prospettiva

La scorsa stagione per Nicola Zalewski è stata quella dell'esordio ma per certi versi anche della consacrazione. Il talento di Tivoli ha mostrato grande continuità, che gli è valsa anche l'attenzione internazionale. Non a caso l'esterno classe 2002 è stato inserito tra i 60 candidati al Golden Boy e ora anche il CIES evidenzia la sua crescita. L'osservatorio del calcio ha stilato una classifica dei 250 talenti migliori (nati dal 2000 in poi) per prospettiva in ben 59 campioni mondiali, divisi per anno di nascita. Nicola Zalewski rientra in questo listone, al 45esimo posto nella categoria 2022 con un IS (Impact Score) di 71,9 e un profilo tra 'defensive infiltrator'.