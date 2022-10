CIES, il Manchester City è la squadra più costosa al mondo. Roma 25esima

La prima squadra di Serie A in questa speciale classifica è la Juventus, undicesima.

La Roma è la 25esima squadra più costosa al mondo. Il CIES, Centro Internazionale di Studi Sportivi, ha pubblicato un approfondimento sulle squadre più “costose” schierate dai club europei che fanno parte dei 5 maggiori campionati continentali: Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. La prima al mondo è il Manchester City. Sono state prese in esame le prime undici giornate di campionati i costi sostenuti per l’acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori utilizzati, bonus compresi. La prima squadra di Serie A in questa speciale classifica è la Juventus, undicesima. Il Napoli è quattordicesimo mentre l’Inter è ventiquattresima davanti a Roma e Milan.