CIES Football Observatory: è Zalewski il centrocampista box to box più esperto

Secondo il report mensile del CIES Football Observatory, dedicato ai talenti promettenti Under 21 nel mondo, Nicola Zalewski è il centrocampista box to box che ha accumulato il maggior capitale d'esperienza tra i calciatori nati dopo il 1° gennaio 2002. Questo report identifica 200 giocatori che a non più di vent'anni, hanno accumulato il più alto capitale esperienza nelle partite ufficiali disputate in competizioni per adulti nel 2022. L'utilizzo del capitale di esperienza permette di evidenziare giocatori particolarmente solidi e affidabili nonostante la giovane età. Il numero 59 della Roma, ha accumulato il più alto capitale di esperienza nel 2022 tra i centrocampisti box to box, cioè quelli principalmente attivi sia in campo difensivo che offensivo. Il valore di cessione del giocatore giallorosso è già vicino ai 20 milioni di euro (18.7 milioni), ben al di sopra di quello del secondo classificato, l'argentino del CA Unión Juan Ignacio Nardoni (5,2 milioni di euro). Secondo il report, le caratteristiche migliori dell'esterno polacco sono quelle legate ai cross e ai dribbling riusciti, alla creazione di occasioni e al recupero e alla distribuzione del pallone. Altro riconoscimento importante per il giocatore sicuramente maturato dopo la recente esperienza al mondiale in Qatar con la sua Polonia e ancora alla ricerca del primo gol in maglia giallorossa. Il suo 2023 parte già carico di aspettative che sicuramente Zalewski vorrà soddisfare.