Cies, è Kumbulla il secondo giovane più costoso della Serie A

Ancora un attestato di stima per Marash Kumbulla. Il Cies, l’osservatorio del calcio, ha stilato la classifica dei giovani nati dopo il 2000 più costosi d’Europa e il difensore albanese è indubbiamente tra i protagonisti. In Italia infatti l’ex Hellas è il secondo più costoso con 21 milioni di euro, dietro solamente all’inarrivabile Kulusevski, il cui valore è già lievitato fino a 75 milioni di euro circa. Kumbulla, che è rimasto in panchina nella sfida vinta in bello stile dalla Roma contro la Fiorentina, tornerà con molta probabilità a comandare la difesa giallorossa nel match europeo contro il Cluj in programma giovedì alle 18.55.