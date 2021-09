Ciervo esordisce in Serie A con la Sampdoria: “Giornata indimenticabile”

Nonostante la delusione per la sconfitta in casa contro il Napoli, l'ex primavera giallorosso si emoziona per il debutto nel campionato italiano

Riccardo Ciervo ha debuttato in Serie A con la maglia della Sampdoria. L'ex giocatore della Roma è entrato a pochi minuti dal termine della gara contro il Napoli, con il punteggio ormai fissato sul 4-0 per la squadra di Spalletti. "Deluso per il risultato, ma giornata per me indimenticabile" ha commentato sui social l'attaccante in prestito in blucerchiato, visibilmente emozionato per l'esordio in Serie A. Il tecnico doriano D'Aversa non l'aveva mai preso in considerazione in queste prime uscite stagionali, ieri è entrato al posto di Caputo nella speranza di guadagnarsi altri minuti nelle prossime partite.