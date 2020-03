Cicinho: “Bevevo dieci casse di birra al giorno, ora racconto come non cadere nell’alcolismo”

Cicinho si racconta a “O Estado de São Paulo”. L’ex terzino della Roma ha parlato del dramma dell’alcolismo, da cui è uscito da qualche anno. Ecco le sue parole: “Mi sono reso conto che stavo esagerando quando ho perso il piacere di fare il mio lavoro, di giocare a calcio. Sono sempre stato appassionato di calcio. Quando Dio fa un regalo e non sappiamo come gestirlo, è perché c’è qualcosa che non va. Non ho più avuto piacere di andare in campo, allenarmi e concentrarmi. Avevo 30 anni e giocavo con la Roma nel 2010″.

Poi l’incontro con la moglie che gli ha cambiato la vita: “L’ho conosciuta attraverso amici e ho visto qualcosa di diverso. Mi ha giudicato che ciò che sono e non per quello che ho. Ha visto qualcosa che non sapevo nemmeno di avere. Mi ha fatto conoscere i principi che aveva, incentrati sulla parola di Dio, ed è così che ho avuto la mia trasformazione”.

L’alcolismo.

Ho iniziato a bere intorno ai 13-14 anni, quando sono andato al Botafogo. Tutto è iniziato con il primo sorso e ho finito di bere a 30 anni, ho bevuto per quasi 20 anni.Quando ho iniziato ad avere soldi, ho iniziato a bere di tutto tutto. E ho fumato per undici anni, dal 1999 al 2010. Ho bevuto tanto eh, tutti i giorni. Ho bevuto una decina di casse di birra al giorno e il giorno dopo ho smesso di bere del tutto. È stato un piacere così intenso che non posso spiegarlo. La migliore spiegazione è guardare Cicinho di otto anni fa e Cicinho oggi. La mia condotta parla più delle parole.

La nuova vita.

Oggi mi sento realizzato. Il calcio non mi interessa più. Ora la mia missione è mostrare la mia testimonianza e aiutare le persone a non cadere come ho fatto io, faccio discorsi motivazionali. Non ho problemi con alcol e sigarette da otto anni, non tradisco mia moglie, vivo i principi che Dio mi chiede. Oggi sono completamente soddisfatto.