Non si placano le polemiche intorno alla nuova felpa della Roma rilasciata da Adidas. Dopo le critiche dei tifosi sull'azzurro utilizzato, questa mattina è arrivata una nota di Adidas che ha chiarito come il colore scelto sia quello utilizzato dallo Street Artist Federico Massa in un murales presente in una nota zona di Roma: "La felpa fa riferimento ad un murales, sito nel quartiere di Ostiense. Conosciuta come "il murales antinquinamento”. Sull'argomento si è espresso anche Antonio Cianci, presidente di The Blue Planet (la società che produce la pittura antismog con la quale è stato realizzato il dipinto) con un comunicato ufficiale: "Siamo felici dell'iniziativa di Adidas, che si vuole ispirare ai murales per i colori delle sue tute e confermiamo che non si tratta dei colori della Lazio. È verde acqua e non azzurro". Queste le prime parole di Cianci che prova a spegnere le polemiche. Poi il proseguimento: "La street art è un elemento sempre più importante per qualificare le città, e il murales di via Del Porto Fluviale, a pochi passi dal Gazometro dove si sta creando un autentico distretto di street art, ha lo stesso effetto di 30 alberi di alto fusto. L’opera, intitolata Hunting Pollution, ovvero ‘A caccia di inquinamento’ rappresenta un airone tricolore, specie in via di estinzione, in lotta per la sopravvivenza. Questo messaggio è di grande rilevanza, specialmente dopo la deludente parentesi degli Europei, dove a rischiare l'estinzione sembra essere il calcio italiano". Il presidente di The Blue Planet ha poi concluso: "Adidas ha una lunga collaborazione con Airlite. Nel 2019, con l'iniziativa Adidas Playground Milano League, una serie di eventi accomunati dal tema della strada che hanno animato il capoluogo lombardo nei mesi di giugno e luglio, ha utilizzato Airlite per realizzare una serie di progetti in tutta la città. Questi eventi miravano a coniugare diverse forme di arte di strada con lo sport, favorendo lo sviluppo di una comunità dinamica e legata al territorio, con un forte senso di appartenenza alla città".