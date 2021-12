Christmas Brawl Challenge, nuovo torneo per la Roma Esports

Il primo torneo organizzato dalla società giallorossa con il gioco mobile sviluppato da Supercell

È in programma il 18 e 19 dicembre lo svolgimento del primo torneo targato ASRoma su Brawl Stars . Come recita il comunicato uscito sul sito asroma.com, si chiamerà Christmas Brawl Challenge e l'iscrizione è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare. Il torneo di questo fine settimana sarà composto da più fasi, con una iniziale di qualificazione , con sfide 3 contro 3 in 'single elimination bracket' al meglio delle tre mappe, per poi passare ai playoff , dove i quattro team migliori si sfideranno in un bracket finale al meglio dei tre set.

Le sfide verranno trasmesse e raccontate in diretta da Gigi e Sodin sul canale Twitch di ASRoma Esports. In palio per i vincitori del torneo i biglietti per la partita contro il Cagliari (16 gennaio) e una maglietta 'Home', mentre per i secondi classificati ci sarà come premio una T-shirt ASRoma. Riceveranno invece oggetti del merchandising ASRoma i terzi e quarti classificati.