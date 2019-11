Chris Smalling celebra la Giornata mondiale dei diritti dei bambini

Le ottime prestazioni in campo di Chris Smalling non stanno passando inosservate, tanto che Petrachi è al lavoro per riscattare il calciatore. Ma il difensore inglese è anche un campione fuori dal campo: sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post per celebrare la Giornata mondiale dei diritti dei bambini. Smalling fa parte di “Fotball Beyond Borders” un’associazione che, attraverso il calcio, aiuta i bambini. Queste le parole del difensore della Roma: “È un piacere far parte del programma di Football Beyond Borders che mette al primo posto le esigenze e il benessere dei bambini, vedendoli crescere e sviluppare nel modo in cui dovrebbe fare la società. Fiero di far parte di questo team“.