Chiusa per un turno la Curva del Verona dopo lo striscione contro Napoli

La società gialloblù dovrà fare a meno dei suoi supporters più caldi per un match dopo la squalifica a causa dello striscione esposto prima di Verona-Napoli

Il Giudice sportivo punisce il Verona dopo il brutto fatto di cronaca accaduto nei giorni scorsi. La curva che ospita la parte più calda dei tifosi gialloblù sarà chiusa nel prossimo match del Bentegodi contro il Genoa. La causa della squalifica è stata lo striscione esposto fuori dallo stadio da alcuni supporters prima del match contro il Napoli. Sullo striscione in questione erano disegnate le bandiere di Russia e Ucraina con sotto le coordinate di Napoli, come a suggerire il capoluogo campano come luogo per i bombardamenti. Tutta l'opinione pubblica ha mostrato lo sdegno nei confronti di questo gesto che è stato prontamente punito dal giudice sportivo.