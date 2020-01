Chiesa: “Zaniolo è fenomenale, spero si riprenda per venire con noi all’Europeo”

L’infortunio di Nicolò Zaniolo ha suscitato la preoccupazione di tutto il calcio italiano, che si è stretto attorno al talento della Roma. Amici e compagni lo hanno cercato e consolato, appoggiato e incoraggiato: tra loro anche Federico Chiesa, che con il classe ’99 ha condiviso anche l’esperienza in Under 21. “Gli ho mandato gli auguri di pronta guarigione e in bocca al lupo – ha detto l’attaccante della Fiorentina a ‘Dazn’ dopo la vittoria col Napoli –. Siamo amici, è un giocatore fenomenale e spero si riprenda presto per venire con noi all’Europeo“.