Chiesa riprende a camminare: il messaggio di Zaniolo scatena i tifosi della Juve

Il futuro di Nicolò continua ad essere in bilico e molte indiscrezioni parlano di una vicinanza tra il club di Agnelli e il 22 giallorosso. Il popolo bianconero sembra gradire il giocatore e lo invita a raggiungere Torino

Federico Chiesa ha pubblicato sui social un video in cui testimonia di essere in grado di camminare di nuovo in autonomia. Tra i tanti messaggi di affetto e di incoraggiamento è arrivato anche quello dell'amico Nicolò Zaniolo. Il giallorosso ha commentato il post con un cuore e l'emoji di un braccio meccanico per manifestare vicinanza al compagno di Nazionale come a invitarlo a non mollare. La risposta non è passata inosservata ai tifosi juventini che si sono scatenati.