Odoacre Chierico, uno dei campioni d'Italia della Roma del 1983, romano e romanista, ha rilasciato un'intervista a Gabriele Turchetti su Il Tempo parlando della stagione giallorossa e di Gian Piero Gasperini. Parlando di Svilar, poi, non è mancata una frecciatina a Mourinho. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Ad agosto avrebbe puntato sulla Roma in Champions League? "La Roma mi sembrava una buona squadra già dall'inizio della preparazione e pensavo che potesse farcela ad arrivare tra le prime quattro. C'era entusiasmo inizialmente, perché era arrivato un allenatore che ha sempre proposto idee di calcio interessanti. Dopo tutte le problematiche ero un po' scoraggiato. Nel finale di stagione Dybala è stato l'uomo in più insieme a Mancini e Malen".

Dybala e Pellegrini devono restare? "Sono perfettamente d'accordo con Gasperini quando dice che Dybala deve restare. Ha una qualità superiore agli altri e può sempre fare la differenza. Pellegrini per me è un grandissimo giocatore, lo metto sullo stesso piano di Dybala".

Un giocatore che l'ha sorpresa? "Non mi aspettavo questo impatto da parte di Malen, è stato il giocatore più determinante per la Champions. Voglio fare i complimenti anche a Svilar. Non capisco perché Mourinho non lo facesse giocare... o forse sì, visto che il portiere era Rui Patricio".

Quale è l'obiettivo del prossimo anno? "Adesso arriva il difficile. Dopo un anno di rodaggio credo che dobbiamo salire e andare a caccia del primo posto. Sarà importante fare un'ottima figura in Champions, competizione molto difficile".