Chiara Nasti confessa: “Mi sono lasciata con Zaniolo”

La popolare influencer ha confermato la fine della sua storia d'amore con il centrocampista della Roma

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti si sono lasciati. A confermare la fine della relazione tra i due è stata la stessa influencer con una storia sul suo profilo Instagram. Il messaggio non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più alcun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall'altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno". La rottura tra i due in un certo senso sorprende, visto che soltanto quattro giorni fa la fashion blogger in un video sfogo raccontava di una storia ancora in piedi, nonostante il centrocampista della Roma a detta sua fosse concentrato soltanto sul suo rientro in campo. Una crisi in un primo momento allontanata che alla fine ha pesato sulla fine del rapporto. I due si erano fidanzati lo scorso febbraio e avevano anche deciso di rappresentare il loro amore con un tatuaggio. Ora, neanche 4 mesi dopo, la coppia si è invece sciolta definitivamente: tre cuori incisi sulla pelle, evidentemente, non sono bastati...