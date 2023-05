Chiara Ferragni e la foto con la maglia della Roma ‘speciale’: social scatenati

Chiara Ferragni e la Roma. Un accostamento senza dubbio insolito, ma che ha preso forma e corpo nella giornata di ieri. La popolare influencer - in qualità di Co-Presidente e membro della giuria - ha partecipato alla terza edizione di Camera Moda Fashion Trust Grant per selezionare 4 brand indipendenti da supportare economicamente per diventare il futuro della moda in Italia. Tra i premiati c'era anche Marcello Pipitone, giovane designer che è salito sul palco per i saluti finali con una maglia della Roma di sua creazione. Un divisa dai toni e lo stile vintage, con lo sponsor di INA. E accanto a lui c'era proprio Chiara Ferragni, così lo scatto è diventato subito virale anche e soprattutto tra i tifosi giallorossi.