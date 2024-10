Chi è Nicholas Gancikoff, il nuovo responsabile del progetto per lo stadio

Dopo le dimissioni della CEO Lina Souloukou, il nuovo responsabile del progetto per lo stadio della Roma è Nicholas Gancikoff. Nato nel 1974, si è laureato presso Oxford e la Columbia School of Business. Il club capitolino non è il primo ad avvicinarsi a lui per compiti di questo genere, dato che in passato moltissime società della nostra penisola lo avevano contattato. Il suo legame con il calcio italiano è iniziato ufficialmente nel 2009, quando Massimo Moratti, allora presidente dell'Inter, gli affidò uno studio di fattibilità per la costruzione di un nuovo stadio. Gancikoff, già noto per il suo ruolo di CIO della Solar Investment Group, dichiarò di voler creare un polo dell'intrattenimento innovativo, una visione che avrebbe rivoluzionato l'approccio tradizionale agli stadi.