Chi è Mauro Leo, il direttore sportivo della Roma indicato alla Figc

La Roma indica Mauro Leo come direttore sportivo del club. Una scelta dovuta, per via delle richieste della Figc di inserire nell'organigramma un ds che avesse conseguito il patentino in Italia. Si tratta di una scelta burocratica dopo l'addio di De Sanctis (ora ds della Salernitana), con Tiago Pinto che manterrà il suo ruolo di general manager e avrà il potere di firma sui contratti stipulati con i calciatori. Leo è uno scout e osservatore dalla grande esperienza grazie ai suoi lavori in squadre come Inter, Juventus, Trapani, Novara ed Espanyol. Il nuovo dirigente seguirà i ragazzi della Roma in prestito e si occuperà anche delle uscite e degli affari minori, un po' quello che faceva De Sanctis, ma anche Massara (ora ds del Milan) quando era vice di Sabatini. Leo collaborava con la Roma da luglio 2021 direttamente da Milano e da poche settimane si era unito ufficialmente al gruppo scout della società a Trigoria. Poi è stato promosso a ds e il gruppo di osservatori è rimasto composto José Fonte, Javier Weimar, Alessio Scarchilli ed Enrico Paresce.