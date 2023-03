Chi è Luna Blaise, l’attrice all’Olimpico per Roma-Real Sociedad

La Roma scende in campo per la partita d'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. A bordo campo, con la maglia giallorossa e tanto di maglia personalizzata, compare Luna Blaise. Attrice statunitense, interpreta Olive Stone nella serie televisiva Manifest, prodotta da NBC e distribuita su Netflix. Ha ottenuto il ruolo nel 2018, dopo aver vinto, nel 2016, il Young Artist Awards come Giovane Attrice Ricorrente. La serie televisiva racconta le vicissitudini di un volo aereo misteriosamente scomparso per 5 anni e riapparso all'improvviso. La prima parte della quarta stagione della trasmissione è uscita a novembre del 2022, mentre la seconda uscirà quest'anno, sempre su Netflix. Il successo di Manifest è incredibile: è tra le serie televisive con il maggior numero di streaming del pianeta (60 milioni di ore totali). Luna Blaise interpreta Olve Stone, figlia di Ben e Grace, nonché nipote della protagonista Michaela.