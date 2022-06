Chi è Kejdis Bardhi, Zaniolo potrebbe avere una nuova fidanzata

Il giocatore della Roma è stato paparazzato in vacanza a Ponza con una hair stylist, specializzata in extencion

Il giocatore della Roma , Nicolò Zaniolo , è stato paparazzato in vacanza a Ponza dal settimanale Chi, con la sua presunta nuova fidanzata, Kejdis Bardhi . La ragazza e il giallorosso sono stati fotografati durante una giornata a bordo di una barca. I due sono apparsi decisamente complici: si sono abbracciati ed hanno preso il sole insieme . Tuttavia, non c'è ancora nessun bacio che possa ufficializzare una nuova relazione del numero 22 capitolino, ma Kejdis è la prima ragazza comparsa "pubblicamente" accanto a Zaniolo dopo l'ultima storia amorosa del giocatore.

La ragazza è una hair stylist, specializzata in extencion. Sul proprio profilo Instagram conta circa 12mila follower ed ha 28 anni. Prima di questi scatti, la ragazza era fuori dal mondo dello spettacolo e del gossip, quindi oltre a questo non si sa molto altro di lei. Solo il futuro, dunque, ci rivelerà se sarà effettivamente o no la nuova fiamma di Zaniolo.