Chi è Joao Costa: l’esterno portoghese nominato e convocato da Mourinho

"Per giocare a 4, ci servirà Joao Costa titolare. Sarà convocato ma non ti dico se giocheremo a 4". Questa l'indicazione tattica data da Mourinho (a sorpresa) in conferenza stampa. Nella testa del portoghese c'è la possibilità di passare ad un 4-4-2 ma per farlo, a detta sua, dovrà schierare da titolare l'esterno classe 2005. Nato a Umuarama (Brasile) e naturalizzato portoghese, Joao Costa arriva a Roma dal Corinthians nell'estate del 2021 su indicazione di Marangon, fratello di Doni. Alla sua prima stagione in giallorosso, l'esterno lusitano si è alternato tra Under 17 e Under 18 (sotto età) realizzando 6 gol in 37 presenze mentre in quella scorsa gli infortuni ne hanno minato il rendimento (27 presenze e due gol). Quest'anno invece è partito con il piede sull'acceleratore. Ha deciso il match contro la Fiorentina all'esordio e ha fornito l'assist per Keramitsis nell'ultimo pareggio maturato sul campo del Torino. Il 5 maggio scorso ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2026 commentandolo in questo modo sui propri canali social: ""Felice per il rinnovo del contratto da professionista, continuerò ad allenarmi di più affinché questo si ripeta più volte. Daje Romaaa!".