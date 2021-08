Chelsea-Villarreal, Abraham parte dalla panchina

Per il dopo Dzeko, ormai in procinto di firmare per l'Inter, la Roma ha individuato Abraham come profilo ideale

Per il dopo Dzeko, ormai in procinto di firmare per l'Inter, la Roma ha individuato Abraham come profilo ideale. Il giocatore del Chelsea oggi nella sfida di Supercoppa Europea contro il Villarreal partirà dalla panchina, forse un segnale della sua imminente partenza. L'attaccante però preferirebbe rimanere in Premier League e vestire la maglia dell'Arsenal. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, intanto Tiago Pinto ha provato il blitz a Londra per accelerare la trattativa.