Chelsea, il club saluta Pedro: “Grazie di tutto” – FOTO

Una storia di vittorie, di gol e di titoli importanti messi in bacheca. Sia con il Barca sia con il Chelsea. Con queste credenziali Pedro si prepara infatti a portare il suo bagaglio di esperienza nella Capitale, ma nel frattempo i blues hanno voluto salutarlo con un bel post pubblicato sul proprio account Twitter. Queste le parole della società inglese: “Cinque anni di onorevole servizio. Buona fortuna per il tuo futuro“. Lo spagnolo con il Chelsea ha portato a casa tre titoli, vincendo la Premier League nel 2017 e la Coppa di Inghilterra agli ordini di Antonio Conte e mettendo in bacheca anche l’Europa League dello scorso anno, quando sulla panchina blues sedeva Maurizio Sarri. Quello che si auspica la dirigenza giallorossa è che Pedro possa aumentare il livello di esperienza della squadra sia per rientrare nelle posizioni Champions League sia per approcciare al meglio la campagna europea del prossimo anno.