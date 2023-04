Chelsea, Agbonlahor ‘boccia’ Mourinho: “Sarebbe sciocco riprenderlo”

Il futuro di José Mourinho continua a non essere del tutto certo, pur tingendosi sempre più di giallorosso. Intanto in Europa si parla anche di possibili offerte da Real Madrid e Chelsea, che in estate potrebbero cambiare in panchina. Sicuramente lo faranno i Blues, con lo Special One mai uscito dalle indiscrezioni inglesi e non solo. L'ex bomber dell'Aston Villa Gabriel Agbonlahor ha parlato di questa possibilità a 'Football Insider': “Penso che per il Chelsea sarebbe davvero scioccoriprendere Mourinho una terza volta. Semplicemente non ha senso per dove vuole andare il Chelsea. Secondo me devono prendere uno tra Nagelsmann e Luis Enrique. Non vedo Mourinho che torna in Premier League". Non solo, perché Agbonlahor aggiunge: “Sinceramente non lo vedo restare nel calcio di club dopo la Roma. Sento che proverà l'incarico in una nazionale e questo potrebbe fare al caso suo. Ma non credo che Mourinho possa più essere un'opzione per il Chelsea".