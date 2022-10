Chef Ruben Bondì, dal balcone un piatto per Mourinho

Ruben Bondì è diventato una star del web nel periodo del Covid, chef estroverso da più di un milione di follower su Tik Tok. Virali i suoi video in cui cucina sul balcone di casa sua, in zona Monteverde, attirando l’attenzione sempre più numerosa di follower e fan. Grande tifoso della Roma , era presente all’Olimpico contro il Napoli . Questa l’intervista che ha rilasciato a Forzaroma.info .

Ieri era allo stadio. Che emozione le ha regalato l’Olimpico, nonostante il risultato? “Fantastica, mi sono emozionato mentre cantavo. Seguo la Roma da quando ho 5 anni, mio padre è tesserato e mi portava all’Olimpico già da bambino. Per lavoro purtroppo mi sono dovuto allontanare un po’ dal calcio, soprattutto quando mi sono trasferito a Londra. Ma quando riesco ad andare a vedere le partite dal vivo, mi sento male”.

Che partita è stata? “Ieri la Roma non mi ha fatti impazzire. Considerando che non abbiamo fatto un tiro in porta. Ha fatto molto più squadra il Napoli. Sono uscito molto deluso: la partita poteva tranquillamente finire 0-0, nonostante il bel gol di Osimhen. Mi è piaciuto molto Zaniolo, mentre Abraham ancora deve ritrovare il ritmo partita”.