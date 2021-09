Che acquisto per Totti: Moscardelli nella Lega Calcio a 8, stasera l’esordio

L'ex giocatore di Bologna, Chievo e Pisa stasera ha debuttato con la Totti Sporting Club

Francesco Totti piazza il colpo di calciomercato. Stavolta non c'entra l'attività di scouting, ma la sua squadra di calcio a 8. Stasera infatti ha esordito con la Totti Sporting Club Davide Moscardelli, attaccante con alle spalle una lunghissima carriera in tutte le categorie e diventato poi un simbolo anche di stile con la sua barba ormai iconica. E ovviamente tifosissimo della Roma e di Francesco Totti, che quindi giocherà al suo fianco in questa nuova stagione della Lega Calcio a 8. "La barba più famosa del calcio professionistico entra nella Lega Calcio a 8 con la maglia della Totti Sporting Club", annuncia la Lega sui suoi social. Un sogno che si realizza quello di Moscardelli, che in carriera non è riuscito a giocare accanto al suo idolo o a vestire la maglia della Roma.