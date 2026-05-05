Champions, tra bonus e ranking: quanto guadagnerebbe la Roma in caso di qualificazione

Difficile, ma non impossibile. A tre giornate dalla fine del campionato la Roma di Gasperini è ancora in lotta per un posto in Champions e ieri sera è salita a -1 dalla Juventus quarta. Per i giallorossi, oltre al grande risultato sportivo, si tratterebbe di un traguardo fondamentale per il Fair Play finanziario e le ambizioni future. Come riporta Calcio&Finanza, in caso di qualificazione la Roma sarebbe la squadra che guadagnerebbe il bottino maggiore tra quelle ancora in corsa: ben 43,5 milioni di euro. Un totale che deriva dalla somma di bonus partecipazione (identico per tutti), piazzamento, market pool e ranking UEFA. In particolare, i risultati ottenuti negli ultimi anni tra Europa League e Conference hanno permesso alla Roma di essere al 13esimo posto (tra Chelsea e Benfica) nel ranking quinquennale (l'Inter è quinta, unica italiana più in alto dei giallorossi). Di seguito la classifica delle squadre che guadagnerebbero di più: