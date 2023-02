Champions League, Milan-Tottenham 1-0: decide Diaz. Anche il Bayern batte 1-0 il PSG

Il Milan dà un altro segnale positivo e dopo i tre punti col Torino centra un'altra vittoria fondamentale, stavolta in Champions League. A San Siro i rossoneri si aggiudicano l'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham di Antonio Conte al termine di una partita tirata, ma un successo meritato considerando anche la buonissima prestazione difensiva. A decidere è un gol di Brahim Diaz al 7'. Poi occasioni soprattutto per la squadra di Pioli, tra Thiaw e De Ketelaere entrambe di testa. Risultato positivo per il Milan, ma che ovviamente non può far sentire al sicuro in vista del ritorno. Nell'altro ottavi il big match tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, finale del 2020. Così come nell'estate di tre anni fa, finisce 1-0 per i tedeschi, sempre con il gol dell'ex Coman, con la partecipazione di un colpevolissimo Donnarumma. Da segnalare due gol annullati a Mbappé per fuorigioco (millimetrico il secondo)